Haberler

ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası Bayburt'ta Başladı

ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası Bayburt'ta Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası, 43 üniversiteden 169 sporcunun katılımıyla başladı. Açılış töreninde Vali Mustafa Eldivan, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen ve 43 üniversiteden 169 sporcunun katıldığı şampiyona, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

Vali Mustafa Eldivan, açılış seremonisinde, kentte bu tür etkinliklerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Bayburt Üniversitesinin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Eldivan, üniversiteli öğrenci sayısının yüksek olduğu ülkede ilim ve bilim öğrenmenin yanı sıra bu tür organizasyonlara da yer verilmesinin gençler için son derece değerli olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mete Memiş de kente gelen sporcu, antrenör ve hakemleri misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 43 üniversiteden sporcu ve antrenörlerin organizasyonda yer aldığını dile getirerek, ülke genelinde üniversite sporlarının yaygınlaştığını aktardı.

Açılış seremonisinin ardından ilk gün müsabakaları başladı.

Şampiyona, 21 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek final mücadeleleri ve madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Spor
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.