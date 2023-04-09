Gökhan Zan ve Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu

Siyasette sıcak saatler yaşanıyor. İyi Parti, milletvekili listesini YSK'ya teslim etti. Aday olacak isimler belli oldu.

ÜNAL KARAMAN KONYA'DAN, GÖKHAN ZAN HATAY'DAN

Futbol dünyasının ünlü isimleri Ünal Karaman ve Gökhan Zan, İyi Parti'den milletvekili adayı oldu. Ünal Karaman Konya'dan, Gökhan Zan ise Hatay 2. sıra aday olarak açıklandı.

PARTİ ROZETİNİ AKŞENER TAKTI

Ünal Karaman ve Gökhan Zan'a parti rozetini İyi Parti'nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.

"ŞAHSİ MESELEM"

Gökhan Zan törende, "Hatay bize Ata'mızın armağanıdır. Mustafa Kemal'in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir" açıklamasını yapmıştı.

"ŞİMDİ ZAMANIYDI"

Ünal Karaman ise "Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Eminim ki kendi güçlerince ülkeye hizmet etmeye çalıştılar. Ama çok güçlü bir Ünal Karaman Meclis'te olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz Mevcut duruma baktığımda da benim için en uygun olanının Genel Başkanımız Meral Akşener'in başında bulunduğu İYİ Parti olduğunu düşündüm ve siyasete bu şekilde atıldım" açıklamasını yapmıştı.