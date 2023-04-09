Gökhan Zan ve Ünal Karaman, İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu
Spor Haberleri
İYİ Parti, 28. dönem milletvekilleri aday listesini YSK'ya teslim etti. Teknik Direktör Ünal Karaman Konya'dan 1. sıra, eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay 2. sıradan aday gösterildi.
Siyasette sıcak saatler yaşanıyor. İyi Parti, milletvekili listesini YSK'ya teslim etti. Aday olacak isimler belli oldu.
Futbol dünyasının ünlü isimleri Ünal Karaman ve Gökhan Zan, İyi Parti'den milletvekili adayı oldu. Ünal Karaman Konya'dan, Gökhan Zan ise Hatay 2. sıra aday olarak açıklandı.
Ünal Karaman ve Gökhan Zan'a parti rozetini İyi Parti'nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.
Gökhan Zan törende, "Hatay bize Ata'mızın armağanıdır. Mustafa Kemal'in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir" açıklamasını yapmıştı.
Ünal Karaman ise "Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Eminim ki kendi güçlerince ülkeye hizmet etmeye çalıştılar. Ama çok güçlü bir Ünal Karaman Meclis'te olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz Mevcut duruma baktığımda da benim için en uygun olanının Genel Başkanımız Meral Akşener'in başında bulunduğu İYİ Parti olduğunu düşündüm ve siyasete bu şekilde atıldım" açıklamasını yapmıştı.