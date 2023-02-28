Umut Nayir, Fenerbahçe taraftarına verilen yasağa sessiz kalmadı: İcraatta farklı davranıyorsunuz

Fenerbahçe'ye Kayserispor maçı öncesi verilen deplasman yasağına peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatta farklı davranıyorsunuz. Deplasmanıma dokunma." ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayserispor- Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Büyük tepki çeken karara ilişkin Ümraniye spor'un golcüsü futbolcusu Umut Nayir de paylaşım yaptı.

"İCRAATTE FARKLI DAVRANIYORSUNUZ"

Umut Nayir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatta farklı davranıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI, KAYSERİ'DE YOK

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.