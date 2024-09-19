Umut Meraş: Beşiktaş ile Kazanmaya Gideceğiz

ikas Eyüpsporlu futbolcu Umut Meraş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Kemerburgaz'daki Eyüpspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut Meraş, geride kalan 5 maçlık periyodu namağlup geçtiklerinin altını çizdi.

Pazar günü eski takımı Beşiktaş'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle de heyecanlıyım. Kazanmaya, puanlar almaya gideceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Güzel ve seyir zevkinin yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp, kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ta oynayan her oyuncu üst düzeyde. Çünkü Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu sene ile geçen senenin farkını soracak olursanız daha atak oynayan bir Beşiktaş izliyorum. Beşiktaş karşısında elimizden geleni yapacağız. Kazanmak istiyoruz, 3 puanı almaya gideceğiz."

Teknik direktör Arda Turan'ın teknik ve taktik anlamda oyunculara etkisine değinen Umut Meraş, "Arda hoca futbolculuğunda çok büyük bir kariyere sahip. Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadı, Galatasaray'ın kaptanlığını yaptı. Şu anda onun görmüş olduğu üst düzey maç ve antrenman tecrübesinin bize etkisi oluyor. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. O yüzden bunun takımın üzerinde gayet önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Gelen 10 oyuncu da bu ligi biliyor"

Umut Meraş, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacak derbiyle ilgili, "Derbiler her zaman iki taraf için de stresli olur. Hangi taraf içeride oynuyorsa biraz daha avantajlı oynuyor. İnşallah seyir zevki yüksek bir derbi olur, biz de izleriz. Biz de heyecanlıyız. Şampiyonluk yarışı için erken. Daha 5 hafta oldu. İki takımın da kalitesi çok üst seviyede. Beşiktaş da Fenerbahçe de Galatasaray da şampiyon olabilir. Bakarsınız biz de oluruz, belli olmaz." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli futbolcu, Eyüpspor'un transfer döneminde yurt içinden 10 oyuncu almasıyla ilgili şunları söyledi:

"Ligi bilmek, burada oynamak çok önemli bir etken. Gelen 10 oyuncu da bu ligi biliyor. Şu anda da 9 puanımız var. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Eyüpspor'u en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu sene bir hedefimiz var, kendi aramızda konuştuğumuz bir hedef ama hedefin ne olduğu şu anda bende kalsın. Eğer o hedefi gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize. Bizim için şu an büyük bir hedef gibi gözükebilir. Haddimizi bilerek ilerlemek istiyoruz. Geçen hafta bir kaza yaşadık. 2-0 öndeyken 2 puan bıraktığımızı düşünüyorum. Takım olarak da çok üzüldük. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Kazanacağımızı da düşünüyorum. Bundan ders çıkaracağız. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız."