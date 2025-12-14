Haberler

Umut Çamkıran, WBC Asya Ağır Sıklet Kemeri'ni Korudu

Umut Çamkıran, WBC Ağır Sıklet Asya Kemeri'ni koruma maçında Hırvat boksör Abel Pesut'u nakavt ederek 25. galibiyetini elde etti. Gece boyunca toplamda 5 maçın 4'ü nakavtla sonuçlandı.

DÜNYA Boks Konseyi (WBC) Ağır Sıklet Asya Kemeri'ni koruma maçında Umut Çamkıran, 18 maçta tek yenilgisi olan Hırvat rakibi Abel Pesut'u nakavt etti. RMO Boxing gecesi, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Organizasyonda 25'inci maçına çıkan Umut Camkıran, kemer koruma maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

FAİR PLAY ÖDÜLÜ GETİREBİLECEK NAKAVT

Karşılaşmanın 3'üncü raundunda rakibini sert bir darbe ile grogi duruma sokan Umut Camkıran, yere düşmemesine rağmen gözleri kararan rakibine yeni bir vuruş yapmadı. Camkıran, hakemden saymasını istedi ancak rakip yere düşmediği için kurallar gereği hakem saymadı. O sırada toparlanan Abel Pesut bir süre daha devam etmek istese de Umut'tan sert bir darbe daha aldı. Pesut, yıkılmaktan son anda kendini kurtarsa da kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bu sırada Umut rakibinin köşesinden maçı durdurmalarını istedi. Pesut, cevap verebilecek durumda olmadığı için hakem karşılaşmayı TKO ile sonuçlandırdı. Bu nakavtla Umut Camkıran 25 maçta 25 galibiyete yükseldi. 23'üncü nakavtını elde eden Camkıran, rakibine 2'nci yenilgisini tattırdı. Camkıran'ın hedefi dünya sıralamasında ilk 15'e girmek.

ONUR KONUĞU IBF HAFİF SIKLET DÜNYA ŞAMPİYONU ELİF NUR TURHAN OLDU

Organizasyonun Onur konuğu ise dünya şampiyonu Elif Nur Turhan oldu. IBF'de şampiyon olduktan sonra İstanbul'a gelerek gecede yer alan Turhan, Umut Camkıran - Abel Pesut karşılaşmasını izledi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederken Turhan, "Beni çocuk oyuncağı gören rakiplerimi teker teker nakavt ederek şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

GECEDE 5 MAÇIN 4'Ü NAKAVTLA BİTTİ

RMO Boxing gecesinde yapılan 5 maçın 4'ü nakavtla sonuçlandı. 91 kiloda ringe çıkan Samet Ersoy, Macar rakibi Szekeres'i ilk rauntta nakavt etmeyi başardı. Yine 91 kiloda Onurcan Kabayel, İngiliz rakibi Hadley'i 2'nci rauntta nakavt etti. 63.5 kiloda Şiar Özgül ile Özbek Kamronbek Iskandarov'un mücadelesi ise oldukça heyecanlı geçti. İlk 3 rauntta rakibine karşı üstün bir performans sergileyen Özbek Iskandarov, 5'inci raundun son 5 saniyesinde nakavt oldu. Gecenin puanla biten tek karşılaşması ise Arnavut boksör Eris Bajra ise Tanzanyalı yenilgisiz boksör Makaveli Mponji'nin karşı karşıya geldiği mücadele oldu. Mücadelenin sonunda 3 hakemin de ortak kararı ile kazanan Bajra oldu ve rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

Gecede oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Umut Camkıran (3. Rd Nakavt) vs Abel Pesut - WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül (5. Rd Nakavt) vs Kamronbek İskandarov –63.5 Kg

Eris Bajra (Puanla Kazandı) vs Makaveli Mponji –66.7 Kg

Onurcan Kabayel (2. Rd Nakavt) vs Mike Hadley –91 Kg

Samet Ersoy vs Norbert Szekeres – 91 Kg

