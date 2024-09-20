Umut Bozok: "Pazartesi Kadroya Girmeyi Umut Ediyorum"

- Umut Bozok : "İnşallah pazartesi de beni kadroya alır"

TRABZON - Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Umut Bozok, Şenol Güneş'in kendisine özgüven verdiğini belirterek, "Şenol hoca geldikten 1 gün sonra beni aldı beraber yürüdük. Tabi ki çok tecrübeli bir hoca. Onunla çalışmak hepimiz için güzel bir fırsat. 'Kalmak istiyorsan ben seni değerlendireceğim, seni seviyorum iyi oyuncusun' dedi. Direkt özgüven artıyor. Onun için kendimi hazır tutuyorum. İnşallah pazartesi de beni kadroya alır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un başarılı forveti Umut Bozok, Beşiktaş maçında kadroya girmediği için çok üzüldüğünü kaydederek, "Hoca ile konuştuk, anlattı. Bana çok yardımcı oluyor. Sağ olsun. Bugün için değerlendireceğim dedi. Benim için bir fırsat oldu. Doğum günüme de denk geldi. Demek ki kısmetmiş. Ailem de buradaydı çok mutluyum. Bugün istemediğimiz oyunu oynamadık. İdmanlar çok iyi gidiyor. Çok çalışıyoruz. Ortam çok güzel ama bugün olmadı. İnşallah pazartesi daha iyi olacak. Bugün kadroya girdim. Annemle konuşuyorum. Çok stres yapma dedi. Hiç strese girmiyorum. Herkes biliyor çok kötü dönemden geçtim. Çalışmaya devam ediyorum. Bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinciyi atsaydım maçı alsaydık. Ama demek ki kısmetmiş. İnşallah pazartesi daha iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

"Soyunma odasında Draguş ile konuştum"

Maçın ardından soyunma odasında bordo-mavili takımın Rumen futbolcusu Draguş ile konuştuğunu vurgulayan Bozok, "Soyunma odasında Draguş ile konuştum. Moralini bozma ben de o dönemi yaşadım sıkıntı yok bir gol atacaksın her şey değişecek dedim. Moralini fazla bozmadı aslında psikolojik için çok iyi bir şey. Ben moralimi bozdum çok kötü dönemden geçtim. Ama benim için ders oldu. Şimdi daha güçlü hissediyorum. Draguş'te belki pazartesi 2 tane atacak sonra ki maçta daha iyi bir ortam olacak" diye konuştu.

"Kendimi hazır tutuyorum"

Şenol Güneş ile çalışmanın güzel bir fırsat olduğunu kaydeden Bozok, "Şenol hoca geldikten 1 gün sonra beni aldı beraber yürüdük. Tabi ki çok tecrübeli bir hoca. Onunla çalışmak hepimiz için güzel bir fırsat. Kalmak istiyorsan ben seni değerlendireceğim, seni seviyorum iyi oyuncusun dedi. Direk özgüven artıyor. Onun için kendimi hazır tutuyorum. İnşallah pazartesi de beni kadroya alır" ifadelerini kullandı.