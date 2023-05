Umut Bozok: 'Benim için zor bir sene oldu'

Trabzonspor'un başarılı santrforu Umut Bozok, sezonun kendisi için çok zor geçtiğini belirtirken, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın takıma özgüven getirdiğini söyledi. Umut, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek taraftara galibiyeti hediye etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Trabzonspor'da golcü futbolcu Umut Bozok, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Umut Bozok, "Kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamamıştım. Bu duyguyu yaşamak istedim. Bu sene maalesef olmadı. Bireysel olarak geçtiğimiz sezon 20 gol attım ve 8 asist yapmıştım. Daha fazla oynamak istiyordum ama olmadı. Çalışmaya devam, yapacak bir şey yok. Bu sene benim için zor bur sene oldu. Takım olarak, bireysel olarak zor bir sezon geçirdik. Pes etmek yok, çalışmaya devam edeceğim. İnşallah seneye takım halinde daha iyi oluruz, ben de bireysel olarak iyi durumda olurum" şeklinde konuştu.

"Geçen seneki Umut Bozok var, hiçbir şey değişmedi"

Bu sene iki maç üst üste oynama şansı bulamadığını dile getiren Bozok, "Bir futbolcu için temposuz oynamak çok zor. Yeni hocamız geldi ve son iki haftadır ilk 11 başlardım ve yavaş yavaş tempo yakalamaya başladım. İki tane gol attım. Benim için çok önemli. Geçen sene her maç hemen hemen ilk 11 başladım ve 90 dakika oynadım. Üst üste oynamak bir futbolcu için çok önemli ama bu sene bu anlamda fazla şans bulamadım. Moral ve fizik için önemli. Pes etmek yok, çalışmaya devam edeceğim. Büyük bir takıma geldim ama benim için çok zor bir sezon oldu. Her sene yeni şeyler öğreniyorum. Geçen seneki Umut Bozok var, aslında bir şey değişmedi" ifadelerini kullandı.

"Takım şampiyonluk sonrası zor bir dönem yaşadı"

Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem yaşadıklarını sözlerine ekleyen Umut, "Bence bütün takımlar böyle bir dönem yaşıyor. Üst üste maçlar oynadık, bu da fiziksel olarak çok zor oldu. Trabzonspor büyük bir camia, bu performansa bakıldığında düşük. Buna herkes katılıyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz daha iyi olmak. Seneye daha iyi olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Hoca bize çok güveniyor, biz de ona güveniyoruz"

Takımın yeni teknik patronu Bjelica ile ilgili görüşlerini de aktaran bordo-mavili futbolcu, "Medyada çok şeyler okudum. Hoca beni özel çalıştırdı, sonra gol attım diye. Hoca ile özel çalışmam olmadı ama Bjelica herkesle çok çalışıyor. Çok kaliteli bir hoca, farklı bir mantalite getirdi. Değişik bir mantalite, biz de katılıyoruz ve seviyoruz. Sert bir hoca, herkese güveniyor ve herkesi de tanıyor. Takımla ilgili her şeyi biliyor. Çok iyi tanıyor takımı. Bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz. Sezon bitmek üzere, herkes kendini göstermek istiyor ve hoca herkese de şans veriyor. Arif oynadı, Serkan uzun bir süre sonra oynadı. Herkes çok çalışıyor, antrenmanlar çok kaliteli. İç sahada galibiyet aldık, son maçta inşallah devamı gelir" cümlelerine yer verdi.

"Bjelica bize özgüven getirdi"

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya büyük bir saygı duyduğunu da vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Kısa zamanlar almak her oyuncuyu çok etkiler. Benim için de zor oldu. Abdullah hocanın tercihlerine saygı duyuyorum. Ben futbolcu olarak tabii ki bütün maçları oynamak istiyorum. Hedeflerim var, oynamayınca zor oluyor. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Oyuna girdiğiniz zaman geride oluyorsunuz ve risk alıyorsunuz. Risk alınca da hata yapma şansım da var. Öyle olunca da benim için zor oluyor. Son iki haftadır oynuyorum. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve kendimi her zaman hazır tutuyorum. Hoca gelince de bize özgüven getirdi. Bu sene hedef kalmadı ama en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

"Oyun sistemleri benim için fark etmiyor"

Oyun sistemlerinin kendisi için fark etmediğini söyleyen milli oyuncu, şöyle devam etti:

"Benim için sistemin bir farkı yok. Hangi sistem olursa olsun, benim için fark etmez. Futbol dünyasında transferler her zaman oluyor. Kim olursa olsun, ben her zaman daha iyi olmak istiyorum. İyi futbolcularla her zaman kendimizi daha iyi geliştirebiliriz. Fransa'da bana her zaman çift forvet oynayabilen bir oyuncusun diyorlardı. Tek forvet oynayamazsın. Çünkü ilk profesyonel sezonumda çift forvet oynadık, 24 gol atmıştım. Sonra tek forvet oynadım ve zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene tek forvet oynadım 20 gol attım. Gomez koşularla bana alan oluşturuyor. Bende ona alan oluşturmak istiyorum. Bir birimize daha yakın oynamamız lazım. Bu maçta ben iki gol attım belki diğer maçlarda Gomez goller atacak. Çift forvet oynamak işimizi kolaylaştırıyor."

"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçıyla alakalı ise Umut Bozok, "Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı camia için çok önemli bir maç. Benim için de özel bir maç. Fenerbahçe maçlarında hiç gol atmadım. O maçı inşallah çok iyi değerlendiririz. Çok zor bir rakip, ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için camia için çok önemli bir maç. Fenerbahçe maçını Kadıköy'de yüzde yüz kazanmamız lazım. Bu zor zamanda taraftarımız için bir hediye olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Icardi ve Aboubakar'ın çok iyi forvetler olduğunu belirten Umut Bozok, "Benim beğendiğim forvet Muhammet Demir, bu sezon fazla süre alamadı. Benimle benzer bir stili olduğunu düşünüyorum. Son vuruşları ve bitiricilikleri iyi. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Valencia 27 gol attı. Gomez de çok yetenekli ama bu sene Icardi. Takımda ise Bakasetas'ın penaltıları kullanıyor. Forvet için penaltılar ya çok iyi oluyor ya çok kötü. Atarsanız özgüven için çok iyi oluyor. Atamazsanız ise kötü. Bence Bakasetas kullansın daha iyi bu süreçte" diyerek sözlerini noktaladı. - TRABZON