Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Vanspor FK: 2

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Vanspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Emre Taşdemir'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Jurgen Bardhi, rakibini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye vuruşta kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kurtardı.

34. dakikada Ali Turap Bülbül'ün savunma arkasına attığı pasta sağ kanatta topla buluşan Benny, topu yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası gerisinden Kosoko'nun yaptığı vuruşta kaleci Alperen Uysal gole izin vermezken, dönen topu savunma kornere uzaklaştırdı.

49. dakikada Bekir Can Kara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas üzerinde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Yusuf Kocatürk'ün eline çarptı. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Raşit Yorgancılar, oyunu devam ettirdi.

60. dakikada sol taraftan Bekir Can Kara'nın kullandığı köşe vuruşunda, altıpasın sağında iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda savunmada Mustafa Eser topu çizgiden çıkardı. Dönen topu penaltı noktası üzerinden Mehmet Özcan, yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1

71. dakikada sol kanattan Soukou'nun yaptığı ortada, ceza sahası içi sağ çaprazda Benny'nin indirdiği topu kontrol eden Yusuf Deniz Şaş, pasını Hoti'ye aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu. 1-1

84. dakikada Muhammed Çoksu'nun savunma arasına attığı pasta topla buluşan Hostikka, ceza sahasına girip rakiplerini geçti ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.1-2

Stat: Ümraniye

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Harun Güngör, Çağrıcan Pazarcıklı

Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Ali Turap Bülbül, Mustafa Eser (Orhan Uğur dk. 87), Yusuf Kocatürk, Emre Taşdemir, Hoti, Yusuf Deniz Şaş, Jurgen Bardhi (Kubilay Aktaş dk. 77), Benny (Barış Ekincier dk. 77), Kosoko (Soukou dk. 64), Batuhan Çelik (Talha Bartu Özdemir dk. 87)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Şirin Cengiz, Glumac, Burak Öksüz, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Vanspor FK: Alperen Uysal, Medeni Bingöl, Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Traore ( Mehmet Özcan dk. 46), Jefferson, Emir Bars (Regis dk. 46), Bekir Can Kara (Anıl Yıldırım dk. 81), Hostikka (Jevsenak dk. 90+2), Oğulcan Çağlayan (Muhammed Çoksu dk. 81)

Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Servet Ölmez, Alper Emre Demirol, Faruk Can Genç, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Hoti (dk. 71) (Ümraniyespor), Mehmet Özcan (dk. 60), Hostikka (dk. 84) (Vanspor FK)

Sarı kart: Jurgen Bardhi (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı