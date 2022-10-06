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Ümraniyespor-Kayserispor karşılaşmasını Burak Şeker yönetecek

Spor Haberleri

Ümraniyespor-Kayserispor karşılaşmasını Burak Şeker yönetecek

Hangikredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Burak Şeker yönetecek.

Hangikredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Hangikredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Burak Şeker atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Burak Şeker'e bu maçta Ömer Tevfik Özkoç ve Esat Sancaktar yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Oğuzhan Çakır belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

09 Ekim 2022 Pazar günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Hangikredi Ümraniyespor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 14.30'da başlayacak. Burak Şeker, ligin 8. haftasında oynanan Kayserispor ile Trabzonspor maçında da 4. hakem olarak görev yapmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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