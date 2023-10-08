Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Ümraniyespor'un gollerini Diniyev, Onur Ayık ve Muhammed Mert attı. Altay'da ise Ceyhun Gülselam kırmızı kart gördü.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Yusuf Susuz, Onur Gülter

ALTAY: Eren Karataş - Tolga Ünlü (Dk. 84 Özgür Özkaya), İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya, Sefa Özemir, Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Enes Yetkin (Dk. 59 Ali Kızılkuyu), Ceyhun Gülselam, Onur Efe (Dk. 68 Deniz Kadah), Paixao

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Popov, Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu, Diniyev (Dk. 77 Mustafa Eser), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 85 Uğur Kaan Yıldız), Muhammed Mert (Dk. 90+1 Emre Demir), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Saponjic

GOLLER: Dk. 67 Diniyev, Dk. 78 Onur, Dk. 90 Muhammed (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Ceyhun Gülselam ( Altay )

SARI KARTLAR: Sefa Özdemir, Onur Efe, ( Altay ), Serkan Göksu, Cavare, Saponjic (Ümraniyespor)

1'nci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Mücadeleden puansız ayrılan Altay da 5 puanda kaldı.

7'nci dakikada ceza sahasına giren Melih, doğrudan kaleye şutunu çekti ve Eren topu zorlukla kurtarmayı başardı.

16'ncı dakikada Serkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saponjic, kontrol sonrası şutunu çekti ve top yandan dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Onur Efe, driplingle ceza sahasına girdi ve kaleyi görür görmez şutunu çekti top az farkla dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Enes Yetkin sağ kenardan topu getirdi ve pasını Zekiye verdi. Toplu buluşan Zeki kaleyi görür görmez şutu çekti ve top üstten dışarı çıktı.

45+5'inci Enes'in pasıyla ceza sahasın içinde toplu buluşan Paixao, kaleyi düşündü top kalecinin kucağında kaldı.

60'ıncı dakikada sol kenardan gelen Altay'da Ali, topu Paixao ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Paixao şutunu çekti ve kaleci topu kornere çeldi.

67'nci dakikada ceza sahası dışında topu alan Diniyev, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Eren'in çabası yetersiz kalınca top filelere gitti. 0-1.

78'inci dakikada sol kenardan gelen ortada arka direkte topla buluşan Onur Ayık'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

90'ıncı dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Muhammed Mert savunma arkasına sarktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed Mert'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.