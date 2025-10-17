Haberler

Ümraniye'de Engelsiz Spor Merkezi, Özel Gereksinimli Bireyler için Yüzme Takımı Kurdu

Ümraniye'de Engelsiz Spor Merkezi, Özel Gereksinimli Bireyler için Yüzme Takımı Kurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin spor aktivitelerine katılımlarını artırmak amacıyla Engelsiz Spor Merkezi'nde performans yüzme takımı kurdu. Takım, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için sıkı bir antrenman programı ile hazırlanıyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sporda aktif rol almasını destekleyen çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Engelsiz Spor Merkezi bünyesinde oluşturulan performans yüzme takımı, olimpik, amatör ve şehirler arası müsabakalarda Ümraniye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Farklı engel durumlarına sahip 6 sporcudan oluşan takım, haftanın üç günü (pazartesi, salı, perşembe) sabah 06.30-08.30 saatleri arasında yaklaşık iki saat süren antrenmanlara katılıyor. Her sporcunun fiziksel durumuna uygun olarak planlanan birebir çalışmalarla performans artışı hedefleniyor.

Belediye tarafından açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Takımda; Türkiye'de engel durumu en ağır yüzücülerden biri olan Samet Çaputluoğlu, trafik kazası sonrası bel altı felçli kalmasına rağmen azmiyle örnek olan Emre Aydemir, serebral palsi tanısına rağmen iki farklı stilde başarı gösteren Zeki Dallı ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan ikizi İbrahim Dallı, otizmli ve çok sayıda madalya sahibi Ömer Asaf Türkmen, Kahramanmaraş depreminde bir uzvunu kaybetmesine rağmen yüzmeye tutkuyla devam eden Ömer Güvenç yer alıyor.

"Sporcular haftanın üç günü yapılan performans antrenmanlarının yanı sıra iki gün de bireysel seanslara katılarak haftada toplam beş gün çalışıyor. Eğitim hayatlarını ve iş sorumluluklarını da sürdüren sporcular, yoğun tempo içinde büyük bir özveriyle ilerliyor.

"Ümraniye Belediyesi, Engelsiz Spor Merkezi aracılığıyla yalnızca spor alanında değil, toplumsal farkındalık ve fırsat eşitliği konusunda da örnek bir yaklaşım sergiliyor. Merkez, engelli bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden güçlenmelerini sağlayarak onları topluma daha aktif biçimde kazandırmayı hedefliyor.

"Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen bu hizmet anlayışı, 'her bireyin potansiyeline fırsat tanımak' ilkesine dayanıyor. Engelsiz Spor Merkezi, bu vizyonla hareket ederek engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, sporla umut ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.