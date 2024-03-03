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Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi

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Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 19 ülkeden 467 sporcu katıldı ve Türkiye 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile 3. sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası Judo Turnuvası sona erdi.

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya, 19 ülkeden 467 sporcu katıldı. Türkiye'den 62'si kadın olmak üzere toplam 128 sporcu turnuvada mücadele etti.

Azerbaycan turnuvayı 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyayla birinci bitirirken, Gürcistan 3 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ikinci oldu. Türkiye ise 2 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalya ile organizasyonu 3. sırada tamamladı.

Turnuvada Türk sporcular Elif Kılıç ve Sinem Oruç altın, Büşra Ceylin Coşkun, Aleyna Sena Koyak, Furkan Salih Gül, Tuana Gülenay ve Ömer Faruk Turgutlu gümüş, Semanur Alkış, Havva Sena Tokmak, Eda Naz Topalsalihoğlu, Dilara Öz, Selin Bestav, Sema Mete, Fulya Ergen ve Zeynep Öztürk bronz madalya kazandı.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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