Ümit Özdağ'ın sözlerine Amedspor cephesinden sert yanıt: Diyarbakır'a gel gösterelim sana

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." ifadelerini kullandı. Bu sözlere sert tepki gösteren Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel." dedi.

Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan maçta çıkan olaylar uzun süre gündemi meşgul etmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşan seçim öncesi Bursa'da yaptığı konuşmada "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." ifadelerini kullandı. Amedspor cephesinden Özdağ'a cevap beldi.

"BÜTÜN TEŞKİLATINLA GEL"

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı sosyal medyadan Ümit Özdağ'ın konuşmasını paylaşarak, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel. Bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim; biz tek siz hepiniz. Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka, su ile çalkala sonra ağzına al Amed'i" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz. Diyarbakırspor ligde yerini alır ama Amedspor'a izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Elaldı'nın paylaşımı