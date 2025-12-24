Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından, siyah-beyazlıların soyunma odasındaki kutlamaları ve Sergen Yalçın'ın tepkisi gündem oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla Sergen Yalçın'a sert sözlerle yüklendi.

"BUNU UEFA KUPASI KAZANMIŞ GİBİ KUTLAMAK NE?"

Ümit Özat, Beşiktaş'ın ligde liderin gerisinde olmasına rağmen derbi galibiyetinin abartılı şekilde kutlandığını savundu. Özat, "Liderden 13 puan geridesin… Böyle bir tabloda bu kareye girmem. Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız?" ifadelerini kullandı.

"ŞOVU SEVMEM, BU KADAR DEĞİL"

Sergen Yalçın'ın soyunma odası görüntülerine tepki gösteren Özat, "Helal galibiyet ama Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya!" sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Beşiktaş'ın puan tablosundaki konumuna dikkat çeken Özat, "Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan geridesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor" dedi.

"TAKIM KALİTESİNDEN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAYBEDİYOR"

Ümit Özat, Beşiktaş'ın bu kutlamalarla kulübün tarihine yakışmadığını öne sürerek, "13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş böyle seviniyorsa… tarihinden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur" ifadelerini kullandı.

"SERDAL ADALI OLSAM BUGÜN GÖNDERİRİM"

Özat, açıklamalarının devamında dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim" dedi. Deneyimli yorumcu, Beşiktaş'ın ligdeki hedefleriyle bu görüntülerin uyuşmadığını savundu.