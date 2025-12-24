Haberler

Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya Haber Videosunu İzle
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit Özat, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbinin ardından Sergen Yalçın'ın soyunma odasındaki kutlamalarına tepki gösterdi. Özat, galibiyetin abartılı kutlandığını savunarak "Serdal Adalı olsam bugün gönderirim" sözleriyle dikkat çekti.

  • Ümit Özat, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendikten sonra yaptığı kutlamaları abartılı bulduğunu belirtti.
  • Ümit Özat, Beşiktaş'ın ligde liderden 13 puan geride olduğunu ve bu durumda kutlamaların uygun olmadığını ifade etti.
  • Ümit Özat, Serdal Adalı olsa Sergen Yalçın'ı görevden alacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından, siyah-beyazlıların soyunma odasındaki kutlamaları ve Sergen Yalçın'ın tepkisi gündem oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Sky Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla Sergen Yalçın'a sert sözlerle yüklendi.

"BUNU UEFA KUPASI KAZANMIŞ GİBİ KUTLAMAK NE?"

Ümit Özat, Beşiktaş'ın ligde liderin gerisinde olmasına rağmen derbi galibiyetinin abartılı şekilde kutlandığını savundu. Özat, "Liderden 13 puan geridesin… Böyle bir tabloda bu kareye girmem. Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız?" ifadelerini kullandı.

"ŞOVU SEVMEM, BU KADAR DEĞİL"

Sergen Yalçın'ın soyunma odası görüntülerine tepki gösteren Özat, "Helal galibiyet ama Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya!" sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Beşiktaş'ın puan tablosundaki konumuna dikkat çeken Özat, "Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan geridesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor" dedi.

"TAKIM KALİTESİNDEN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAYBEDİYOR"

Ümit Özat, Beşiktaş'ın bu kutlamalarla kulübün tarihine yakışmadığını öne sürerek, "13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş böyle seviniyorsa… tarihinden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur" ifadelerini kullandı.

"SERDAL ADALI OLSAM BUGÜN GÖNDERİRİM"

Özat, açıklamalarının devamında dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim" dedi. Deneyimli yorumcu, Beşiktaş'ın ligdeki hedefleriyle bu görüntülerin uyuşmadığını savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ne koydular be

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

fenerin soytarısı camian seni adam yerine koymuyor. ne var bunda adam takımınla birlikte seviniyor neyine battıda laf ediyorsun..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızfg2skwb4t:

çok boş adamsın boş konuşuyorsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Feneri yenmek kolay değil. Kazandıklarına göre eğlenmeleri de normal. Kıskanmayalım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar