Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu! Canlı yayında saçlarını boyattı, izleyenler krize girdi
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"Icardi 20 gol atarsa Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen F.Bahçe'nin eski kaptanı, sözünü tuttu. Özat, canlı yayında saçını kırmızıya boyattı. Sosyal medyada espriler havada uçuştu.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ümit Özat, "Mauro Icardi 20 gol atsın Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" çıkışıyla gündem olmuştu. Özat, verdiği sözü tuttu ve canlı yayında saçını kırmızıya boyattı.
ICARDI'Yİ YAYINA DAVET ETTİ
Mauro Icardi'nin "Sözünün arkasında olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum" mesajına, "Akşam yayın açacağım. Seni bekliyorum" diyen Ümit Özat sürprizini yaptı.
"AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA YAPTI
Kuaförden canlı yayın açan ve yakın arkadaşlarını da sohbet odasına alan Özat, binlerce kişinin gözü önünde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla saçını kırmızıya boyattı. Yayının sohbet penceresi 'gülücük' emojisiyle doldu.
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