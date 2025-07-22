Ümit Milli Takımı, Hırvatistan ile U21 Şampiyonası Elemeleri'ne Başlıyor

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'ne 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlayacak Ümit Milli Takımı, rakibini Trabzon'da konuk edecek.

Ümit Milli Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı ilk maçın stadyumu belli oldu. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan ile oynayacakları ilk müsabakayı Papara Park'ta oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, müsabakanın başlama saatinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek. - İSTANBUL