Haberler

Ümit Milli Takım, Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'a kalmayı garantiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi. Bu sonuçla puanını 12'ye taşıyan milliler, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan ile grup maçlarını tamamlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci maçında konuk olduğu Ukrayna ile 2-2 berabere kalarak play-off'ta mücadele etmeyi garantiledi.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle devre arasına 2-0 önde girdi.

Mücadelenin 47. dakikasında Danylo Krevsun ayağından gol bulan Ukrayna, farkı 1'e indirdi. Rakibinin baskısı karşısında skor üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, 82. dakikada Maksym Melnychenko'nun golüyle skor 2-2'ye geldi. Kalan bölümde risk alan Ukrayna'nın hücumlarında kalesini gole kapatan milliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, H Grubu'nda çıktığı 7. müsabakada 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, puanını 12'ye taşıyarak grubu ikinci bitirmeyi ve play-off'a gitmeyi garantiledi.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

Milliler, 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 puan toplayan Hırvatistan, grup lideri olarak doğrudan Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı elde etti.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak.

Kaynak: AA
Bu fotoğrafın anlamı çok başka! Mbappe'nin Arda Güler'in formasına bakışına dikkat

Fotoğrafı görenler aynı detaya takıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı

Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı

Birbirlerine hiç acımadılar! Korku dolu anlar kamerada
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Muharrem İnce, Ali Babacan'ı hedef aldı! Mehmet Emin Ekmen'den yanıt gecikmedi

Ali Babacan'ı hedef aldı, yanıt gecikmedi: İnce'nin ne katkısı oldu?
Ankara'da görenleri şaşkına çeviren kurye! Otomobil lastiğini boynuna asıp motosiklet kullandı

Böyle taşımacılık görülmedi! Kurye lastiği boynuna astı
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak

MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Şahit olacağımız daha...
Ehliyet sınavındaki adaya 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarptı! Kırıkkale'de 4 yaralı

Ehliyet sınavındaki araca çarpan sürücü 14 yaşında çıktı