Ümit Milli Takım Miskolc'ta Ukrayna maçında 1 puanla play-off'u garantilemek istiyor

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Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki yedinci maçında yarın Ukrayna'ya konuk olacak.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle müsabaka, Macaristan'ın Miskolc kentindeki DVTK Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

H Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, 11 puan topladı. Milliler, bir maçı eksik olmasına rağmen 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Tarihinde ilk ve son kez 2000 yılında UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde 27 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamak için mücadele ediyor.

H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla 2. sırada bulunan ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşmasından en az bir puan alması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek. Matematiksel olarak liderlik şansını da sürdüren Ümit Milli Takım, ilk sıraya geçebilmek için bir maç eksiğiyle 13 puanla birinci konumda olan Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek. Milliler, 6 Ekim'de İstanbul'da Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için kasım ayında play-off maçları oynayacak.

Kaynak: AA