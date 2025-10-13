Ümit Milli Takım, Macaristan Maçına Hazır

ÜMİT Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Budapeşte'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

MTK Stadium'da gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından Macaristan maçı taktiği üzerinde duruldu. Son bölümde yapılan şut çalışması ile idman sona erdi.

Ümit Milli Takımımızın Macaristan maçını izlemek isteyen tüm futbolseverler, MTK Stadium'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TFF YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

Ümit Milli Takımımızın Macaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Defans: Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Samsunspor A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz