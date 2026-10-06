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Ümit Milli Takım Macaristan ile golsüz berabere kalıp play-off oynayacak

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Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 8. ve son maçında Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla grubu 2. bitiren milliler, play-off oynama hakkı elde etti.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu 8. ve son maçında Macaristan ile golsüz berabere kaldı. Grubu 2. bitiren milliler play-off oynayacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Amine Kourgheli, Yury Khomchanka, Viktar Hetsikau

Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Mertcan Ayhan, Hamza Güreler, Yiğit Efe Demir, Deniz Emre Ofli, Arda Usluoğlu, Yunus Emre Konak, Baran Ali Gezek, Melih Bostan, İzzet Çelik, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Macaristan: Lehoczki, Selyem, Dragoner, Vitalyos, Patrik Kovacs, Manner, Mate Tuboly, Kevin Horvath, Adam Szamosi, Milan Petö, Bendeguz Kovacs

Teknik Direktör: Antal Nemeth

Sarı kartlar: İzzet Çelik (Türkiye), Viktor Vitalyos, Balazs Manner, Andor Lapu, Adam Umathum (Macaristan)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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