Ümit Milli Takım, Macaristan ile Berabere Kaldı
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri üçüncü maçında Ümit Milli Takımımız, Macaristan ile 1-1 berabere kalarak grubundaki liderliğini sürdürüyor. Karşılaşma Budapeşte'de oynandı ve takımımızın golüne Semih Kılıçsoy imza attı.

ÜMİT Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri üçüncü maçında Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. Budapeşte'de MTK Stadyumu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımızın golünü 6'ncı dakikada Semih Kılıçsoy attı. Macaristan'ın golünü 14.'ücü dakikada Zalan Vancsa kaydetti.

Grubumuzun diğer maçında Hırvatistan, Ukrayna'yı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Ümit Milli Takımımız maç fazlasıyla grubunda liderliğe yükseldi.

Karşılaşmayı T.C. Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve eşi Ekrem Ekşioğlu da tribünden takip etti. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, karşılaşmanın ardından Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

Ay-Yıldızlılar, elemelerdeki sonraki maçlarını Kasım ayında İstanbul'da Ukrayna ve deplasmanda Litvanya ile oynayacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
