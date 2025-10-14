Haberler

Ümit Milli Takım, Macaristan ile Berabere Kaldı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Budapeşte'de Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye'nin golünü Semih Kılıçsoy atarken, Macaristan'ın golü Zalan Vancsa'dan geldi.

Stat: MTK Stadium

Hakemler: Jasper Vergoote, Michele Seeldraeyers, Martijn Tiesters

Macaristan: Armin Pecsi, Bendeguz Bence Farkas, Antal Yaakobishvili, Noah Fenyö, Akos Markgraf, Adin Molnar (Boton Vajda dk. 76), Mate Tuboly, Tamas Szücs (Laszlo Vingler dk. 83), Zalan Vancsa (Patrik Kovacs dk. 76), Kevin Horvath (Zalan dk. 83), Csanad Denes (K. Banati dk. 64)

Teknik Direktör: Zoltan Szelesi

Türkiye : Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Furkan Demir dk. 90), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Ali Habeşoğlu dk. 83), Eyüp Aydın (İsak Vural dk. 68), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak, Başar Önal (Emirhan Demircan dk. 90), Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Egemen Korkmaz

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 6) (Türkiye), Zalan Vancsa (dk. 14) (Macaristan)

Sarı kartlar: Akos Markgraf, Kevin Horvath, Mate Tuboly (Macaristan), Berkay Yılmaz, İsak Vural (Türkiye) - İSTANBUL

