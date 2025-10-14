Ümit Milli Takım, Macaristan ile Berabere Kaldı
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Budapeşte'de Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye'nin golünü Semih Kılıçsoy atarken, Macaristan'ın golü Zalan Vancsa'dan geldi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Budapeşte'de karşılaştığı Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: MTK Stadium
Hakemler: Jasper Vergoote, Michele Seeldraeyers, Martijn Tiesters
Macaristan: Armin Pecsi, Bendeguz Bence Farkas, Antal Yaakobishvili, Noah Fenyö, Akos Markgraf, Adin Molnar (Boton Vajda dk. 76), Mate Tuboly, Tamas Szücs (Laszlo Vingler dk. 83), Zalan Vancsa (Patrik Kovacs dk. 76), Kevin Horvath (Zalan dk. 83), Csanad Denes (K. Banati dk. 64)
Teknik Direktör: Zoltan Szelesi
Türkiye : Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Furkan Demir dk. 90), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Ali Habeşoğlu dk. 83), Eyüp Aydın (İsak Vural dk. 68), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak, Başar Önal (Emirhan Demircan dk. 90), Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 6) (Türkiye), Zalan Vancsa (dk. 14) (Macaristan)
Sarı kartlar: Akos Markgraf, Kevin Horvath, Mate Tuboly (Macaristan), Berkay Yılmaz, İsak Vural (Türkiye) - İSTANBUL