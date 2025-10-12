Haberler

Ümit Milli Takım, Macaristan Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçında Macaristan ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Antrenmanlar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilirken, takım Budapeşte'ye gitmek için yarın yola çıkacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından Macaristan maçı taktiği üzerinde duruldu. İdman, şut çalışması ile tamamlandı.

Ay-yıldızlı takım, yarın Budapeşte'ye gidecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Montella'nın elini kolunu bağlayan haber! Milli takımda sakatlık
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.