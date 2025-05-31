Ümit Milli Takım'ın Hazırlık Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı

Ümit Milli Takım'ın Hazırlık Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı
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Ümit Milli Takım, 5 Haziran'da Karadağ ve 8 Haziran'da Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosunu belirledi. Takım, UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık çerçevesinde İstanbul'da kampta toplanacak.

Ümit Milli Takım'ın, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Eylül ayında başlayacak. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül 2025 Salı günü sahasında Hırvatistan ile oynayacak. Milliler, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile birlikte H Grubu'nda mücadele edecek.

Ümit Milli Takımı'nın Karadağ ve Arnavutluk maçları aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Berkay Yılmaz (FC Nürnberg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Livan Burcu (FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Ümraniyespor), Melih Bostan (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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