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Ümit Milli Takım'ın Belarus Maçına Ücretsiz Giriş

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Ümit Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Belarus ile özel bir maç oynayacak ve futbolseverler bu maçı ücretsiz izleyebilecek. Maç, Pendik Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da Belarus ile yarın oynayacağı özel maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 25 Mart Salı günü (yarın) İstanbul'da Belarus ile oynayacağı özel maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pendik Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, 'www.passo.com.tr' adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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