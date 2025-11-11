Ümit Milli Takım'ın Aday Kadrosunda Değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Furkan Demir sakatlığı, Başar Önal ise hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Melih Bostan, kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlıların 14 Kasım'da Ukrayna ile İstanbul'da ve 18 Kasım'da Litvanya ile deplasmanda yapacağı maçların aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)