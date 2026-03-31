Futbol: 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Teknik Direktör Egemen Korkmaz'ın yaşadığı kaza nedeniyle kısa bir ara verilirken, milli takım 8 kişiyle maçı tamamladı.

Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçta Hırvatistan, 38. dakikada Fabijan Krivak'ın fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda 54. dakikada Adriano Jagusic ve 90+4. dakikada Branimir Mlacic'in attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın 35. dakikada ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşaması nedeniyle maça kısa süreli ara verildi. Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan görüşmeler sonucunda da karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Ayrıca milli takım karşılaşmayı 8 kişi tamamladı. Ay-yıldızlılarda 34. dakikada Demir Ege Tıknaz, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak, kırmızı kart gördü.

Grubunda ilk yenilgisini yaşayan Ümit Milli Takım, 11 puanda kaldı. Hırvatistan ise puanını 13'e çıkardı.

Kaynak: AA / Can Öcal
