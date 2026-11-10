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Ümit Milli Takım, Çekya ile ilk maç öncesi Rize'de antrenman yaptı

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Ümit Milli Takım, Çekya ile ilk maç öncesi Rize'de antrenman yaptı
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Rize'de sürdürdü. Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda rakibiyle karşılaşacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına Rize'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde Ümit Milliler ısınma ve pas çalışması yaptı. Rondo çalışması ile devam eden idman, son bölümde yapılan sonuçlandırma ile sona erdi. Ay-yıldızlılar, yarın Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu maçları hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın kadrosu ise:

Kaleciler: Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa A.Ş.), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal SFC), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Deniz Emre Ofli (Karlsruher SC)

Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.), Yunus Emre Konak (Lincoln City FC), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), İsak Vural (Pisa SC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor A.Ş.), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

ÇEKYA İLE İLK MAÇ CUMA GÜNÜ ÇAYKUR DİDİ STADYUMU'NDA

Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, Play-Off Turu ikinci maçında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove şehrinde bulunan Finep Arena'da Çekya'ya konuk olacak. Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynanacak Play-Off Turu'nu geçmesi halinde adını 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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