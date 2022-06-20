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Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Ümit milli judocular Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti

Kadın ve Erkek Ümit Milli Judo Takımları, Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti.

Kadın ve Erkek Ümit Milli Judo Takımları, Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porec şehrinde 23-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, 40 ülkeden 195 kadın ve 233 erkek sporcu mücadele edecek.

Milliler, müsabakalarda 10 kadın ve 8 erkek ile tatamide madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda milli formayı giyecek sporcular şunlar:

Kadınlar:

"40 kiloda Zilan Ertem, Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 48 kiloda Pınar Boğa, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 63 kiloda Tuana Gülenay, Sinem Oruç, 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut."

Erkekler:

"60 kiloda Abdülsamet Çakır, Ömer Faruk Turgutlu, 66 kiloda Abdullah Turgutlu, 73 kiloda Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda Recep Ergin, İbrahim Tataroğlu."

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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