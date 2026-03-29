Ümit Milli Futbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Bugün akşam saatlerinde Zagreb'e gidecek olan milliler, maça son hazırlıklarını yarın yapacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

Ardından duran top çalışması yapan ay-yıldızlılar, idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.

Milliler, mücadelenin son hazırlığını yarın karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yapacak. Bugün akşam saatlerinde havayolu ile Zagreb'e gidecek milli takım, daha sonra karayolu ile maçın oynanacağı Osijek şehrine geçecek.

Mustafa Hekimoğlu, aday kadrodan çıkarıldı

Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre millilerin, Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
