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Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya'ya 1-0 yenilerek rövanş öncesi geriye düştü

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Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya'ya 1-0 yenilerek rövanş öncesi geriye düştü
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Çekya'ya 1-0 yenildi. Rize Yeni Şehir'de oynanan mücadelede Çekya'nın golünü 48. dakikada Kacor atarken, rövanş 17 Kasım Salı günü Çekya'da oynanacak.

STAT: Rize Yeni Şehir

HAKEMLER: Jakop Sundberg, Jesper Dahl, Jakop Mastrup

TÜRKİYE: Deniz Ertaş- Ayberk, Hamza, Yusuf, Deniz Ofli (Dk. 66 Yasin), İsak (Dk. 86 Arda Çolak), Baran, İzzet (Dk. 66 Emirhan Acar), Emirhan İlkhan, Ali, Arda Ustaoğlu (Dk. 86 Barış)

ÇEKYA: Koutny, Lissah(Dk. 60 Simon Sloncik), Konecny, Micek, Labik, Kacor(Dk. 81 Planka), Buzek, Jelinek, Masek(Dk 81 Tom Sloncik), Skrkon(Dk. 81 Mikulenka), Sin(Dk. 70 Pech)

GOL: Dk. 48 Kacor (Çekya)

SARI KARTLAR: Baran,Deniz Ertaş, İsak, Ayberk, (Türkiye) - Buzek, Tom Sloncik(Çekya)

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Çekya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım Salı günü Çekya'da oynanacak.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarına girse de devreye 0-0'lık eşitlikle gidildi. Konuk Çekya, 48'inci dakikada Kacor'un golüyle öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çekya, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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