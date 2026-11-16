Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya deplasmanında 1-0'lık yenilginin rövanşına çıkıyor

Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya deplasmanında 1-0'lık yenilginin rövanşına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off rövanşında yarın Çekya'ya konuk olacak. İlk maçı Rize'de 1-0 kaybeden milliler, turu geçerse finallere katılma hakkı elde edecek.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında yarın Çekya ile karşılaşacak.
Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Milliler, Rize'de oynanan ilk karşılaşmada rakibine 1-0 yenildi.
Turu geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
Kaynak: AA