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Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya deplasmanında 1-0'lık yenilginin rövanşına çıkıyor

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off rövanşında yarın Çekya'ya konuk olacak. İlk maçı Rize'de 1-0 kaybeden milliler, turu geçerse finallere katılma hakkı elde edecek.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında yarın Çekya ile karşılaşacak.

Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Milliler, Rize'de oynanan ilk karşılaşmada rakibine 1-0 yenildi.

Turu geçen takım, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA
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