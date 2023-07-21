Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde İtalya'yı konuk edecek

Ümit Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerine Eylül ayında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya maçları ile başlayacak olan Ümit Milli Takım'ın müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belirlendi.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek.

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerine Eylül ayında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya maçları ile başlayacak olan Ümit Milli Takım'ın müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belirlendi. İlk maçında 8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile Cork şehrindeki Turner's Cross Stadyumu'nda karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı, 12 Eylül Salı günü ise Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek.

Maçların başlama saatleri daha sonra duyurulacak

Milli Takımlar sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerine Eylül ayında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya maçları ile başlayacak Ümit Milli Takımımızın müsabakaları oynayacağı stadyumlar belirlendi. Ümit Milli Takım grubundaki ilk maçında 8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile Cork şehrindeki Turner's Cross Stadyumu'nda karşılaşacak. Ümit Milliler, 12 Eylül Salı günü ise Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda İtalya'yı konuk edecek. Maçların başlama saatleri daha sonra duyurulacak. Ay-Yıldızlılar, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile mücadele edecek" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA