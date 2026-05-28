20 Yaş Altı Ümit Kız Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

20 Yaş Altı Ümit Kız Basketbol Milli Takımı, Litvanya'da düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Çanakkale'de kampa başladı. Başantrenör Tuğçe Canbaz, yoğun geçecek kamp sürecinde sağlıklı ve keyifli bir basketbol oynayarak ülkeye güzel sonuçlar hedeflediklerini söyledi.

20 Yaş Altı Ümit Kız Basketbol Milli Takımı, Litvanya'da düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı takım, Litvanya'da 4-12 Temmuz'da yapılacak FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Basketbol Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başantrenör Tuğçe Canbaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Canbaz, hazırlık kampına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp sürecinin zor ve yoğun bir süreç olacağını dile getirdi.

Sporcularla bugün bir araya geldiklerini, başlangıç için güzel bir antrenman yaptıklarını aktaran Canbaz, şöyle konuştu:

"Bu süreci hep birlikte yoğun geçirip güzel bir dönem olmasını istiyorum. İlk önce sağlıklı olmasını istiyorum kızlar ve hepimiz adına. Daha sonra yavaş yavaş adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz kızlarla beraber. İlk önce onlar bize inanacaklar, biz onlara inanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah oraya gittiğimiz zaman elimizden gelenin en iyisini yapıp, ülkemize güzel sonuçlar hediye ederiz diye ümit ediyorum."

Canbaz, oyun kimliği olarak bir sistemlerinin olacağını belirterek, "Oyun kimliği ve sistem olarak da keyif alınan bir basketbol oynanmasını seviyorum. Oyuncuların keyif aldığı bir basketbolu seviyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
