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Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı

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Fenerbahçe'nin Rangers'a elendiği maçın ardından Ümit Karan, Mert Hakan Yandaş'a sert eleştirilerde bulundu. Karan, "Mert Hakan Yandaş kulübede sakin kalamıyor mu? Yine kulübede sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi, itirazdan bir sarı kart daha görebilirdi. Kaçıncı sarı kart bu bilmiyorum. Var mıdır futbolda kulübede bu kadar sarı kart gören futbolcu. Tarihte yoktur herhalde" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers'a seri penaltı atışları sonucunda elendi. Karşılaşmayı değerlendiren Ümit Karan, sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

Kale Arkası YouTube kanalında konuşan Ümit Karan, penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"TARİHTE YOKTUR"

Ümit Karan, "Mert Hakan Yandaş kulübede sakin kalamıyor mu? Yine kulübede sarı kart gördü. Mert Hakan Yandaş oyuna girdi, itirazdan bir sarı kart daha görebilirdi. Sen takımı eksik bırakacaktın, insanlar bunları konuşsun artık. 'Komutan' deniliyor da nasıl komutan? Komutan sarı kart mı görmek zorunda her maçta! O zaman mı komutan oluyorsun. Kulübede sarı kartı gördün, penaltı verilmemesi yanlış karar olabilir ama sen orada itirazını sürdürüyorsun.

Adam zaten hazır! Eksik kalsan belki penaltılara kalmayacaktı maç. Olmaz bu! Niye sürekli kulübede sarı kart görüyor bu futbolcu. Kaçıncı sarı kart bu bilmiyorum. Var mıdır futbolda kulübede bu kadar sarı kart gören futbolcu. Tarihte yoktur herhalde" dedi.

Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRmc Constructions:

bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum mert hakan ne futbolcu olarak nede insan olarak iyi biri değil ve fenerbahçe gibi bir takım da oynayacak adam da değil!!!

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıErtan Demirel:

Neden olabilir acaba? bu mahlukun ailesi yokmu? K.O.C. olabilirmi acaba?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ümit kardeş sende haklısın futbolculuğunu, konuşmaya gerek yok, çünkü yok

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