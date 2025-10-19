Haberler

Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Türk Atletlerden Başarı

Mersin'de gerçekleştirilen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Bahar Yıldırım birinci oldu. 21 kilometrelik parkurda toplam 432 sporcu mücadele etti ve madalyaların çoğu Türk sporcuların oldu.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 21 kilometrelik yarı maraton, Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Maratona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 432 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamında halk koşusu da düzenlendi.

Genel klasmandaki 6 madalyanın 5'i Türk sporcularda

Aynı noktada sona eren yarışmanın genel klasmanında kadınlar ve erkeklerde 6 madalyanın 5'ini Türk sporcular kazandı.

Erkeklerde Hüseyin Can'ın 1.03.57'lik derecesiyle birinci olduğu maratonda, kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.19'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21 kilometrelik maratonu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şöyle sıralandı:

Yarı maraton kadınlar

1. Bahar Yıldırım (Türkiye) - 1.13.19

2. Derya Kunur (Türkiye) - 1.13.56

3. Hirut Jemberu Girma (Etiyopya) - 1.14.25

Yarı maraton erkekler

1. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.03.57

2. Ali Kaya (Türkiye) - 1.04.19

3. Ahmet Alkanoğlu (Türkiye) - 1.05.21

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
