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Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı Sporcular Zafere Ulaştı

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Mersin'de düzenlenen 16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı atletler James Kipkoech ve Daisy Jeptoo Kimeli, erkekler ve kadınlar kategorilerinde birinci oldular. Yarışmada 347 sporcu mücadele etti.

Mersin'de 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı sporculardan James Kipkoech erkeklerde, Daisy Jeptoo Kimeli de kadınlarda birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 21 kilometrelik yarı maraton, farklı ülkelerden 54'ü yabancı 347 sporcunun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Aynı yerde sona eren yarışmanın erkekler klasmanında Kenyalı sporcu James Kipkoech 1.03.11'lik derecesiyle birinci oldu.

Kadınlarda da Daisy Jeptoo Kimeli, 1.11.59'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

Organizasyon kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla 5 kilometrelik halk koşusu da düzenlendi.

Yarışlarda dereceye girenlere ödül ve madalyaları verildi.

21 kilometrelik maratonu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şunlar:

Yarı maraton erkekler:

1. James Kipkoech (Kenya) - 1.03.11

2. Laban Kipkemboi (Kenya) - 1.03.20

3. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.05.28

Yarı maraton kadınlar:

1. Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) - 1.11.59

2. Elida Jelimo Korir (Kenya) - 1.12.23

3. Gladys Jerono (Kenya) -1.12.25

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor

Tarsus mersin Kenya Yaşam Spor

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