Haberler

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 811 yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi. Katılımcılar, sporun birleştirici gücünü vurgulayan etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Bu yıl Soğanlı Vadisi temasıyla düzenlenen maratonun 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.

Aralarında Afganistan, Azerbaycan, Belarus, Almanya, Endonezya, İran, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Mozambik, Rusya, Suriye, Tacikistan, Burundi, Etiyopya, Macaristan, Hollanda ve Tayvan'ın bulunduğu 19 ülkeden toplam 811 yabancı sporcu da yarışta yer aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı maratonda halk koşusu da düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlikte sporcuların bir araya geldiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'yi 2027 Avrupa Spor Şehri yapacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'tan gelen ve maratonda Zeynep isimli 1,5 yaşındaki torununu pusete koyarak koşan Ali Ayar, 15 yıldır koştuğunu ve sporla 130 kilodan 78 kiloya düştüğünü söyledi.

Hayalinin torunuyla birlikte bir yarışmada koşmak olduğunu kaydeden Ayar, "O da bugün nasip oldu. Allah'a şükür. Çok güzel bir koşu oldu." dedi.

Yarışmaya katılan Özgül Yeşil ise Adana'dan geldiğini, güzel bir etkinlikte eğlenceli anlar yaşadığını dile getirdi.

Bazı sporcular yarışmanın ardından Filistin'deki çocuklara dikkat çekerek, üzerinde "Çocuklar ölmesin" ifadesi bulunan pankart açtı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Trump'ın oğluyla pazarlık' iddiasına çok sert yanıt

Erdoğan'dan Trump'ın oğluyla gizli pazarlık iddiasına çok sert yanıt
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Özel'den kurultayda tarihi çağrı: Ben dahil herkes için güvensizlik oyu verin

Özgür Özel'den ezber bozan çağrı: Bunu yaparak seçimin önünü açın
Jose Mourinho, ileride görev alacağı takımı resmen açıkladı

İleride görev alacağı takımı resmen açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar! Maça gider gibi sandığa hücum ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.