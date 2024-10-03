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Uluslararası Kano Federasyonu Genel Kurulu Antalya'da Yapılacak

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Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Genel Kurulu, 7-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Toplantıda kano dünyası yeni başkanını seçecek ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da yönetim kurulu üyeliğine aday.

Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) Genel Kurulu, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin açıklamasına göre ICF Genel Kurul Toplantısı, 7-8 Kasım tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye'de ilk kez organize edilecek toplantıda kano dünyası yeni başkanını seçecek. Alman Thomas Konietzko'nun tek aday olarak gireceği seçimlerde, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da Uluslararası Kano Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu.

Genel kurula Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener'in de katılacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Ülkemizde böyle bir organizasyonu yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Ben de Uluslararası Kano Federasyonunun 'treasurer' pozisyonuna adayım. Ülkemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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