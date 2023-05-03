Uluslararası İzmir Maratonu'na geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelen bu sene dördüncü kez organize edeceği Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) için geri sayım sürüyor. 7 Mayıs Pazar günü koşulacak maratona 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular katılacak. Türkiye'nin en hızlı maratonu olan ve World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesine giren organizasyonda daha önce 2021 yılında 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu sene yine yeni bir rekor için İzmir'e gelecek.

İKİ FARKLI KOŞU VAR

Dünya çapında omurilik felcinin tedavisine destek olmak için yapılan araştırmalara katkı sağlamak amacıyla her yıl koşulan Wings For Life World Run bu yıl Türkiye'de düzenlenmeyecek. Ülkemizde yıllardır İzmir'in ev sahipliği yaptığı dev organizasyon da 7 Mayıs Pazar günü tüm katılımcı ülkelerde eş zamanlı koşulacak.