Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da Başladı
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi.
Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.
Eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor