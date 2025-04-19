Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da 14 ülkeden 1859 çocuk sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi.

Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.

Eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.