Uluslararası Capoeira Kültür ve Spor Festivali CAPOFEST 2025 Tamamlandı

CAPOEİRA Gençlik ve Spor Derneği tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Capoeira Kültür ve Spor Festivali (CAPOFEST 2025) Samsun'un farklı noktalarında yapılan çok sayıda etkinlik ve son gün yapılan kemer değişim töreni ile sona erdi.

Samsun'da 05-07 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından festivale katılan çok sayıda sporcu 3 gün boyunca eğitim atölyeler, sokak gösterileri, Samsun gezisi ve son gün yapılan kemer töreni ile sona erdi. Batizado adı verilen kemer töreni eşliğinde ilk lakap (apelido) ve kemerini alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Uzun süredir Capoeira eğitimini aksatmadan sürdüren kıdemli öğrenciler ise seviyelerine göre yeni kemerlerine sahip oldu.

2007 yılında kurulan ve Samsun başta olmak üzere yurtiçi ve dışında önemli faaliyetler düzenleyen Capoeira Gençlik ve Spor Derneği, Capoeira alanında önemli otorite olan Dünya Capoeira Federasyonu üyeliğine kabul edildi. Üyelik sertifikası, Dünya Capoeira Federasyonu Yönetim Kurulu ve Azerbaycan Capoeira Federasyonu Başkan Vekili Algiz Alizade tarafından Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay'a takdim edildi. Festivalde ayrıca Azerbaycan Capoeira Federasyonu Başkan Vekili Elgiz Alizade ve Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay'ın katılımları ile karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı. Dernek merkezinde gerçekleşen iş birliği protokolü kapsamında 2 ülke arasında Capoeira sporunun geliştirilmesi, antrenör gelişimi, uluslararası yarışmalar, çocuk ve gençlik programları, kuşak sınavları ve kültürel etkinlikler gibi bir çok farklı alanda karşılıklı çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı. Son gün yapılan törene Katılan aileler için yapılan küçük gösteriler büyük beğeni toplarken, sertifika dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi ardından tüm sporcular geldikleri şehirler ve ülkelerine dönüş için yola çıktı.

Organizasyonun çok yoğun ve yorucu geçtiğini dile getiren Capoeira Derneği Samsun Şube Başkanı Güngör Doğanay "Bu güzel organizasyonumuzda daha önce olduğu gibi bizleri yine yalnız bırakmayan değerli hocalarıma, her yıl organizasyona iştirak eden GIM Capoeira ailemizin temsilci ve öğrencilerine, farklı gruplardan katılım sağlayan eğitmen ve öğrencilere, Samsun Büyükşehir Belediyemize ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yürek dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.