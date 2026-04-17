Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Alanya Grand Slam Şampiyonası, Alanya'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvada 64 takım ve 128 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonda karşılaşmalar, kadınlar ve erkeklerde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 sahada yapılıyor.
Şampiyona, 19 Nisan'daki final maçlarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt