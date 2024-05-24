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Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri İstanbul'da düzenlenecek

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 18'incisi, 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. FIBA, WABC ve TÜBAD iş birliğiyle düzenlenecek seminerde, basketbolun değerli isimleri antrenörlerle bir araya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından beri organize edilen Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nin 18'incisi, 29-30 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Seminerin koordinatörlüğünü yürüten TBF'nin açıklamasına göre, FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu), WABC (Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği) ve TÜBAD (Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği) iş birliğiyle düzenlenecek FIBA onaylı organizasyonda basketbolun değerli isimleri antrenörlerle bir araya gelecek.

Ön kayıtların 14 Haziran'a kadar alınacağı seminerde, geç kayıtlar ise 15-28 Haziran tarihlerinde olacak.

Kaynak: AA / Spor

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