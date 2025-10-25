Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası Sonuçları Açıklandı
Ankara'da düzenlenen Gordion Kupası'nda toplam 10 ülkeden 49 sporcu mücadele etti. Gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye, birçok madalya kazandı.
Başkent Ankara'da düzenlenen Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Ümitköy Buz Sporları Salonundaki organizasyonda 10 ülkeden, 49 sporcu mücadele etti.
Buz patencilerin büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki yarıştığı Gordion Kupası'nda dereceye girenler şöyle:
Genç Kadınlar:
1. Leyla Çetin (Türkiye)
2. Varonika Lucko (Litvanya)
3. Bella Aydın (Türkiye)
Genç Erkekler:
1. Furkan Emre İncel (Türkiye)
2. Mehmet Cenkay Karlıklı (Türkiye)
3. Ege Alacan (Türkiye)
Yıldız Kadınlar:
1. Arina Medrish (Türkiye)
2. Masal Burgu (Türkiye)
3. Alise Sirer (Türkiye)
Yıldız Erkekler:
1. Kaan Sanal (Türkiye)
2. Sarp Alisbah (Türkiye)
3. Uras Baytar (Türkiye)
Büyük Kadınlar:
1. Stefania Yakovleva (Kıbrıs Rum Kesimi)
2. Jade Hovine (Belçika)
3. Salma Agamova (Türkiye)
Büyük Erkekler:
1. Samy Hammi (Fransa)
2. Xan Rols (Fransa)