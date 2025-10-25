Haberler

Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası Sonuçları Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen Gordion Kupası'nda toplam 10 ülkeden 49 sporcu mücadele etti. Gençler ve büyükler kategorilerinde Türkiye, birçok madalya kazandı.

Başkent Ankara'da düzenlenen Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Ümitköy Buz Sporları Salonundaki organizasyonda 10 ülkeden, 49 sporcu mücadele etti.

Buz patencilerin büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki yarıştığı Gordion Kupası'nda dereceye girenler şöyle:

Genç Kadınlar:

1. Leyla Çetin (Türkiye)

2. Varonika Lucko (Litvanya)

3. Bella Aydın (Türkiye)

Genç Erkekler:

1. Furkan Emre İncel (Türkiye)

2. Mehmet Cenkay Karlıklı (Türkiye)

3. Ege Alacan (Türkiye)

Yıldız Kadınlar:

1. Arina Medrish (Türkiye)

2. Masal Burgu (Türkiye)

3. Alise Sirer (Türkiye)

Yıldız Erkekler:

1. Kaan Sanal (Türkiye)

2. Sarp Alisbah (Türkiye)

3. Uras Baytar (Türkiye)

Büyük Kadınlar:

1. Stefania Yakovleva (Kıbrıs Rum Kesimi)

2. Jade Hovine (Belçika)

3. Salma Agamova (Türkiye)

Büyük Erkekler:

1. Samy Hammi (Fransa)

2. Xan Rols (Fransa)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire

O nasıl gol öyle! Tayfur Bingöl'den Osimhen'e nazire
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.