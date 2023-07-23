- Uludağ'da 2 bin 200 koşucu, unutulmaz 'Ultra Trail' heyecanı yaşadı

BURSA - Uludağ'ın zirvesinde 6. kez gerçekleşen ' Uludağ Premium Ultra Trail' etkinliği, unutulmaz patikalara ve Devlet Senfoni Orkestrası'nın orman içindeki müzik performansına sahne oldu.

Uludağ Premium, bu yıl da sporculara klasik müzik eşliğinde koşma keyfini yaşattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'ın eşsiz doğasının içinde koşuculara, parkurların farklı noktalarında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının klasik müzik performansları eşlik etti.

Uludağ Premium ana sponsorluğunda 100, 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik doğa harikası parkurlarda gerçekleşen etkinlik, katılımcılara farklı etaplarda koşma fırsatı sundu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6. kez yapılan koşu, 2 bin 200 yerli ve yabancı vatandaşı ağırladı. ' Uludağ Premium Ultra Trail - (UPUT)', 2024 yılında uluslararası unvanını almayı hedeflerken, katılımcı sayısının da yaklaşık 4 bine ulaşması bekleniyor. Durmadan koşulan 100 ve 66 kilometrelik uzun parkurlar maratonu, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi yerlerden geçerek koşuculara benzersiz bir doğa deneyimi sundu.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Bu sene rekor bir katılım 2 bin 200 katılımcı var. Farklı etkinlikler yapıyoruz. Akşamları konserler düzenliyoruz. 6 kilometreden 100 kilometreye kadar farklı parkurlar var. Sabahın ilk saatlerinde startı verdik. 100 kilometre parkuru bir nevi Bursa turu gibi bir şey olacak. Hayatımızın en önemli sporlarından biri hareket olmalı. Hareket varsa bir şeyin içerisinde mutlaka bulunmalıyız. Uludağ, dünyada ne kadar çok tanınırsa biz de o kadar mutlu oluruz. Şu anda 2 bin 200 yabancının içerisinde 150 tane yabancı var. Ancak bu uluslararası bir etkinlik olduğunda 2 bin kişi sadece yurt dışından gelir. 4 bin 5 bin kişinin burada olduğunu düşündüğünüzde, Türkiye'nin ve Uludağ'ın başka nasıl reklamını yapabiliriz. Uludağ sadece kış sezonunda yaşanmamalıdır. Bunun gibi etkinliklerle burayı yaz aylarında da açık tutmamız gerekiyor. Avrupa'da dünyada olduğu gibi bunu yapabiliriz. Dünyada olmayan senfoni konseriyle farklılık kattığımızı düşünüyoruz. Ormanın içerisinde sporcular, klasik müziği duyduğunda şaşırıyor" dedi.

Koşuya Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ise, "Daha önce katılanlardan edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, parkuru çok merak ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlarız. Gerçekten muhteşem bir organizasyon yapmışlar. Bundan sonra her sene katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.