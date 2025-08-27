Ülkeyi sarsacak şike iddiası: Yazışmalar ortaya çıktı

İsveç Organize Suçlarla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik Gardare, Premier League'de bazı oyuncuların şikeye karıştığını öne sürdü. Gardare, deliller olmasına rağmen soruşturmanın ilerletilmediğini de belirtti.

ŞİKE YAZIŞMALARI YAPMIŞLAR

Gardare'nin öne sürdüğüne göre, 2021 yılının sonlarında Stockholm'de yasa dışı bir kumarhaneye yapılan baskında, çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazlardan birinde Premier Lig dahil Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuların, bir suç örgütüyle Telegram üzerinden maç şikesine dair yazışmaları bulundu.

"BAHİSLER ÜZERİNE YAPILAN KONUŞMALAR VARDI"

Gardare, konuyla ilgili, Bugüne kadar karşılaştığı en açık şike kanıtlarından biri. Bir futbolcunun (Dickson Etuhu, eski Premier Lig oyuncusu) telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan konuşmalar vardı. Bu, şikeyi kanıtlamak için çok net bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Fredrik Gardare, bu güçlü delillere rağmen Stockholm polisi ile İsveç ulusal polisinin dosyayı kapattığını belirtti. Hatta söz konusu telefonun hala emniyetin elinde olduğunu iddia etti. Gardare, soruşturmanın neden devam ettirilmediğine dair yetkililerden yanıt beklediğini dile getirdi.

İNGİLTERE SORUŞTURMA İSTİYOR

Gardare, elde edilen bilgilerin İsveç Futbol Federasyonu'na aktarıldığını fakat ayrıntıların gizlilik gerekçesiyle paylaşılmadığını söyledi. Federasyon yetkilisi Johan Claesson da o dönemi hatırlatarak, "2021'de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle ayrıntı paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik" açıklamasını yaptı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ise soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, fakat konuyu incelemek istediklerini açıkladı.