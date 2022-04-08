Ukrayna ordusuna katıldı! Ballon d'Or sahibi efsane futbolcu cephede Ruslarla çarpışıyor - Haberler

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Ukrayna ordusuna katıldı! Ballon d'Or sahibi efsane futbolcu cephede Ruslarla çarpışıyor

Haberler.com - Spor
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Ukrayna ordusuna katılan Ballon d'Or sahibi Ukraynalı efsane futbolcu Igor Belanov, Rusya'ya karşı savaşıyor. Belanov'un kariyerinde Dinamo Kiev, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti.

Rusya işgaline karşı ülkesini savunan sporcular arasına 61 yaşındaki Ukraynalı efsane futbolcu Igor Belanov da katıldı.

Ukrayna ordusuna katıldı! Ballon d'Or sahibi efsane futbolcu cephede Ruslarla çarpışıyor

1986 YILINDA BALLON D'OR KAZANDI

1986'da yılında Ballon d'Or'u kazanan Igor Belanov, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. 61 yaşındaki eski futbolcu, kariyerinde Dynamo Kyiv, Gladbach, Braunschweig, Chornomorets ve Mariupol formaları giymişti. Igor Belanov, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

Ukrayna ordusuna katıldı! Ballon d'Or sahibi efsane futbolcu cephede Ruslarla çarpışıyorIgor Belanov

Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

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