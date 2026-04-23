Ukrayna Milli Takımı'nda Sergiy Rebrov dönemi sona erdi

Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Sergiy Rebrov'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Federasyonu başkanı Andriy Shevchenko, açıklamasında, "Sergiy Rebrov'a çalışmaları ve genç futbolcuların gelişimine katkıları için teşekkür ediyoruz. Bugün ileriye bakmamız ve gelecekteki milli takımın temeli olacak yeni kararlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

2023 yılında bu yana Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kazanamadı.