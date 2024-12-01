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Ukrayna Konsolosu Voronin, Antalya'daki Maçın Önemi Üzerine Değerlendirmede Bulundu

Ukrayna Konsolosu Voronin, Antalya'daki Maçın Önemi Üzerine Değerlendirmede Bulundu
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Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı maçı değerlendirerek, güvenlik koşulları nedeniyle bu maçın Antalya'da gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri play-off 2. turunda Ukrayna ile Belçika arasında Antalya'da oynanan maç ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Voronin, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Belçika arasında Antalya Mardan Stadı'ndaki unutulmaz mücadeleye tanıklık ettiklerini belirtti.

Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'na, Belçika'da oynanacak rövanş mücadelesinde başarı dileyen Konsolos Voronin, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna milli takımının teknik ekibi, bu önemli maçı Antalya'da oynama kararını rastgele almadı. Bilindiği gibi, Ukrayna'da şu an güvenlik gerekçesiyle uluslararası futbol maçları düzenlenemiyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya, Ukrayna'ya rekor düzeyde füze saldırısı düzenledi. Geçen hafta ise insanlık tarihinde ilk kez, kıtalararası bir balistik füzeyle Ukrayna'nın orta bölgesinde bulunan Dnipro şehrindeki sivil altyapıya saldırı düzenledi. Zorlu koşullar altında Ukraynalılar, özellikle kadınlar ve çocuklar, yaşamaya, çalışmaya ve dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle eşit koşullarda yarışmaya devam ederek, Ukrayna'nın uluslararası arenadaki imajını korumaktadır. Bu bağlamda, bu maçın gerçekleştirilmesindeki yardımları ve katkıları için Antalyalı dostlarımıza, milli takımımıza verdikleri coşkulu destek için taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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